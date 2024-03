Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: LKW-Brand auf Dahlerbrücker Straße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Breckerfeld (ots)

Datum: 18.03.2024/ Uhrzeit: 07:13 Uhr/ Dauer: ca. 3,5 Stunden/ Einsatzstelle: Dahlerbrücker Straße (K10)/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, LG Zurstraße, Feuerwehr Ennepetal, Feuerwehr Schwelm/ Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Stadtalarm für die Feuerwehr Breckerfeld am Montagmorgen. Gemeldet wurde ein LKW-Brand auf der Dahlerbrücker Straße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrerhaus eines mit einem Stahl-Coil beladenen LKW in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits teilweise auf den Auflieger übergegriffen. Durch die schnell eingeleiteten Maßnahmen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert und die Ladung vor Schäden bewahrt werden. Mehrere Feuerwehr-Trupps unter schwerem Atemschutz löschten den Brand mit Wasser und Schaum. Während der Löscharbeiten kam es zu mehreren kleineren Explosionen durch berstende Reifen und anderer Bauteile, weshalb die Einsatzkräfte sehr vorsichtig vorgehen mussten. Da der LKW direkt in Höhe des dortigen Hydranten brannte, konnte dieser nicht zur Löschwasserentnahme genutzt werden. Daher wurde für die Sicherstellung der Wasserversorgung ein Pendelverkehr mit zwei Tanklöschfahrzeugen eingerichtet, die Löschwasser von einem anderen Hydranten zur Einsatzstelle brachten. Der brennende LKW und das eingesetzte Löschwasser führten in dem Bereich der Einsatzstelle zu einer größeren Verunreinigung mit Betriebsstoffen, welche sich auch in die anliegende Vegetation verteilte. Die angeforderte untere Wasserbehörde begutachtete deswegen den Umweltschaden und veranlasste weitere Maßnahmen. Für die Dauer des Einsatzes und weiterer nachfolgender Maßnahmen anderer Stellen wurde die Dahlerbrücker Straße voll gesperrt. Ein überörtlicher Löschzug der Feuerwehren Ennepetal und Schwelm stellte während des Einsatzes den Grundschutz im Stadtgebiet für eventuelle Paralleleinsätze sicher. Nach etwa dreieinhalb Stunden konnten die letzten Feuerwehrkräfte den Einsatz, bei dem niemand verletzt wurde, beenden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell