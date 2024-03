Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtliche Hilfeleistung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Breckerfeld (ots)

Datum: 01.03.2024/ Uhrzeit: 16:51 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunde/ Einsatzstelle: Ennepetal/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (lb): Am Freitagnachmittag wurden die Löschgruppe Delle und Zurstraße der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld, um 16:51 Uhr zur überörtlichen Hilfe nach Ennepetal alarmiert. Laut Erstmeldung sollten die ehrenamtlichen Kräfte die Hauptwache in Ennepetal besetzen und dort den Grundschutz sicherstellen. Die Ennepetaler Feuerwehr war bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus mit mehrfacher Menschenrettung im Großeinsatz. Auf der Anfahrt zur Hauptwache wurden die Kräfte aus Breckerfeld ebenfalls zu dem Brandeinsatz beordert. Mehrere Menschen galten in dem Gebäude als vermisste und die Breckerfelder Kräfte standen in Bereitschaft, um gegebenenfalls weitere Atemschutztruppe stellen zu können. Maßnahmen durch die Löschgruppen Delle und Zurstraße waren schließlich nicht erforderlich. Der Einsatz endete für die Breckerfelder mit den Ankunft in den Gerätehäusern um 18:55 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell