Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach unbefugter Benutzung einer gestohlenen Debitkarte

Saarbrücken (ots)

Im Mai 2023 verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterin unter einem Vorwand Zutritt zu einem Wohnanwesen in Saarbrücken, nahm dort die Debitkarte des Geschädigten in einem unbeobachteten Moment an sich und entfernte sich aus der Wohnung.

In der Folge wurde die entwendete Debitkarte mehrere Male zur Zahlung und auch zur Bargeldabhebung eingesetzt. Bei der Bargeldabhebung am 27.05.23 in einer Filiale der Sparkasse Saarbrücken (Alte Lebacher Straße in Saarbrücken) konnte eine weibliche Person videografiert werden. Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun die Öffentlichkeitsfahndung nach dieser Person verfügt.

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen?

Wer sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0681/9321233 bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell