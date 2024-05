POL-W: W Blaulichtmeile 2024: Der Countdown läuft

Polizei Wuppertal

Am kommenden Sonntag, 05.05., präsentieren sich Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und viele andere Organisationen in der Barmer Innenstadt. Das Großevent verspricht spannende Unterhaltung für die ganze Familie. Barmen erlebt am kommenden Sonntag sein blaues Wunder: Dann findet in der dortigen Innenstadt die Wuppertaler Blaulichtmeile 2024 statt. Ab 11:00 Uhr präsentieren sich auf dem Werth zwischen Alter Markt und Werther Brunnen Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und viele andere Organisationen/Institutionen. An mehr als 60 Ständen auf rund 4500 qm Veranstaltungsfläche erhalten die Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die Arbeit der Behörden und Institutionen, erleben, was die Retterinnen und Retter sowie Helferinnen und Helfer leisten und können sich über Spannendes und Wissenswertes informieren. Der Eintritt ist natürlich frei - Spenden (an verschiedenen Stellen auf der Meile möglich) sowie der Erlös aus dem Verkauf von Speisen kommt der Aktion Kindertal sowie dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz zugute. Hier eine (nicht abschließende) Übersicht über das Programm, das einen Besuch für Groß und Klein lohnenswert macht. Alter Markt "Think Big" heißt es auf dem Alter Markt, wo Feuerwehr, THW und Polizei ihre Großfahrzeuge präsentieren. Vom Löschfahrzeug bis zum Wasserwerfer kommen die Besucherinnen und Besucher hier den besonderen Fahrzeugen so nah wie sonst selten. Werth Teil 1 (zwischen Alter Markt und Johannes-Rau-Platz) Hier informieren die Personalwerberinnen und -werber der unterschiedlichen Organisationen über die beruflichen Möglichkeiten. Darüber hinaus haben in diesem Bereich die Bundespolizei und die JVA Vohwinkel einen Stand. Die Feuerwehr präsentiert zudem die Arbeit ihrer Leitstelle. Johannes-Rau-Platz Auf einer Bühne sowie einer Aktionsfläche vor dem Barmer Rathaus erwarten die Besucherinnen und Besucher ab 11:30 Uhr Vorführungen und Shows. Unter anderem zeigt die Diensthundführerstaffel ihr Können, Polizistinnen und Polizisten des "Unfallaufnahmeteams" geben gemeinsam mit der Feuerwehr einen Einblick in ihr Vorgehen nach einem schweren Verkehrsunfall und Wasserretter präsentieren vor einem Wasserfall ihre Arbeit. Werth Teil 2 (zwischen Johannes-Rau-Platz und Geschwister-Scholl-Platz) Geballte Informationen bieten die Stände zwischen Johannes-Rau-Platz und Geschwister-Scholl-Platz. Die Kriminalprävention der Polizei berät an und in ihrer Mobilen Beratungsstelle zu unterschiedlichen Phänomen der Kriminalität und auch das Ordnungsamt, die Initiative "Mobile Retter" sowie die Herzinitiative Wuppertal sind vertreten. Mit exotischem Gerät positioniert sich hier auch das THW: Die SaSaFü - die Sandsackfüllstation - dürfte einige Blicke auf sich ziehen. Geschwister-Scholl-Platz Abwechslungsreich geht es auf dem Geschwister-Scholl-Platz zu. Dafür sorgt zum einen die polizeiliche Verkehrsunfallprävention, die mit Torkelteppich und Scooter-Simulator eindrucksvoll auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam macht. Zum anderen dürfen sich hier die Kinder auf jede Menge Angebote zum Mitmachen und Ausprobieren freuen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalpolizei bieten eine Fingerabdruck-Rallye an, außerdem gehören Schminken, Entenangeln, Hüpfburg, das Spritzenhaus der Feuerwehr und vieles mehr zum Repertoire für die kleinen Gäste. Werth Teil 3 (zwischen Geschwister-Scholl-Platz und Werther Brunnen) Auf dem Weg zum Werther Brunnen präsentiert die Feuerwehr in einer Art Modenschau ihre verschiedenen Schutzbekleidungen und die Seenotretter informieren über ihre Arbeit. Werther Brunnen Der Bereich am Werther Brunnen gehört den Helferinnen und Helfern des Katastrophenschutzes. Mit weiteren außergewöhnlichen Fahrzeugen wie einem Unimog oder dem ATV der Johanniter sowie Gerätschaften gibt es auch hier einiges zu entdecken. Parkmöglichkeiten Für die Anreise zur Blaulichtmeile empfiehlt es sich, die Schwebebahn zu nutzen. Entlang der Schwebebahn wurden einige Parkflächen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Für weitere Informationen folgen Sie: - Instagram: blaulichtmeile_wuppertal - Facebook: Blaulichtmeile Wuppertal 2024 - Homepage Polizei: https://wuppertal.polizei.nrw/

