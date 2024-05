Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerstverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Mittwochabend (01.15.2023 gegen 20:30 Uhr) kam es auf der August-Erbschloe-Straße in Lüttringhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 20-jähriger Remscheider fuhr mit einem VW Polo auf der August-Erbschloe-Straße in Richtung Lenhartzhammer. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 19-Jährigen, der mit seiner Honda CBR in Richtung Remscheider Straße unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer zu Boden und erlitt schwerste Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme erfolgte durch speziell geschulte Kräfte der Polizei. Die August-Erbschloe-Straße war währenddessen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.500 Euro. Gegen den Fahrer des VW Polo fertigten die Beamten eine gesonderte Strafanzeige, da dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell