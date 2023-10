Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeidirektor Dirk Melz wird neuer Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Geilenkirchen

Am Montag, 16. Oktober, wurde der neue Abteilungsleiter der Polizei Dirk Melz durch Innenminister Herbert Reul offiziell in sein Amt eingeführt. Am Rande der Veranstaltung "'Coffee with a Cop" in Geilenkirchen, nahm sich der Minister Zeit, die Urkunde zu überreichen und herzlich zu gratulieren. Nach seinem Laufbahnwechsel in den höheren Dienst im Jahr 2005 durchlief er vielfältige Aufgabenbereiche in unterschiedlichen Behörden. Unter anderem war er in mehrjährigen Funktionen als Führungsstellenleiter in der Direktion GE in den Behörden Duisburg, Neuss und Mettmann tätig. Weiterhin sammelte er umfangreiche Erfahrungen in der Direktion Kriminalität als Inspektionsleiter in den Behörden Neuss und Rhein-Erft-Kreis. Darüber hinaus war er fünf Jahre lang als hauptamtlicher Dozent für öffentliches Recht und Eingriffsrecht an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln tätig. Seit dem 27. Februar 2021 übernahm er in der Kreispolizeibehörde Heinsberg zunächst die Leitung der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz und nunmehr seit dem 1. Oktober 2023 die Abteilungsleitung unserer Behörde. Bis zur Neubesetzung übernimmt er in Zugleichfunktion weiterhin die Verantwortung für die Direktion GE.

