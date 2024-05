Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Polizei sucht Zeugen: Falscher Polizeibeamter erbeutet Geld

Wuppertal (ots)

Am 02.05.2024, gegen 21:00 Uhr, meldete sich ein Anrufer mit betrügerischen Absichten bei einer 78-jährigen Frau in der Engelbertstraße. Zunächst am Festnetztelefon und später über das Mobiltelefon gab der Mann vor Polizeibeamter zu sein. Er schilderte Straftaten in der Nachbarschaft in den vergangenen Wochen und gab an, dass aus diesem Grund Wertgegenstände zwecks "amtlicher Verwahrung" durch die Polizei eingesammelt würden. Zudem verwickelte der Mann die Seniorin in dem mehr als einstündigen Gespräch in Details zu ihren Bankgeschäften, um mit diesen Informationen weitere Verunsicherung herbei zu führen und die Frau zu überzeugen, ihr Geld in die Obhut der Polizei zu übergeben. Dies tat die Frau und legte einen Beutel mit einem fünfstelligen Eurobetrag vor ihre Haustür, der wenige Minuten später abgeholt wurde. Der Täter, der anschließend die Engelbertstraße bergwärts gelaufen ist, wird als schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Zudem trug er eine Kappe und hatte sein Gesicht verdeckt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: - Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint NIE die 110 in Ihrem Telefondisplay! - "Rate mal, wer dran ist!" Achtung! Enkeltrick! Echte Familienangehörige melden sich mit Namen! Trickbetrüger lassen Sie raten! - Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geldoder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen! - Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. - Fordert man Sie auf, im laufenden Telefonat 110 zu wählen oder sich von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie sofort auf! - Warten Sie unbedingt das Freizeichen ab. Wählen Sie 110 selbst! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen oder legen diese vor die Tür oder einen anderen Platz im Garten etc.! - Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zusprechen. (jb)

