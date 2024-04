Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Jugendfeuerwehr nimmt mit Erfolg an der "Jugendflamme" teil!

Schwelm (ots)

Am Sonntag (14.04.2024) machte sich die Jugendfeuerwehr mit 12 Jugendlichen, 3 Fahrzeugen und mehreren Betreuern auf den Weg nach Hattingen. Dort fand auf dem Gelände rund um die Henrichshütte die Jugendflamme statt.

Gemeinsam mit den Jugendfeuerwehren aller Städte des Ennepe-Ruhr-Kreises durchliefen die Jugendlichen verschiedene Stationen an denen Feuerwehr-Wissen, Allgemeinwissen oder Geschicklichkeit sowie Teamgeist unter Beweis gestellt werden mussten. Stadtbrandinspektor Tom Noquer, Schwelms Stadtjugendfeuerwehrwart, freute sich mit seinen jungen Feuerwehrangehörigen über die erfolgreiche Bearbeitung aller Stationen und gratulierte jedem Jugendlichen nach der Übergabe des Abzeichens der Jugendflamme. Tom Noquer und Jugendfeuerwehrwart Niklas Erlhoff bedankten sich aber auch bei den Ausrichtern der Feuerwehr Hattingen und dem Kreisfeuerwehrverband EN für die Organisation und Durchführung dieses Events. Am späten Nachmittag waren die Jugendlichen und die Betreuer glücklich und erschöpft wieder in Schwelm aber alle hatten viel Spaß an diesem ereignisreichen und spannenden Tag für die Jugendfeuerwehr.

In der Jugendfeuerwehr in Schwelm gibt es noch einige freie Plätze: Wenn du zwischen 10 und 17 Jahre alt bist, in Schwelm wohnst und Interesse an der Feuerwehr hast, melde dich gerne bei uns unter jugend@feuerwehr-schwelm.de ! Wir freuen uns auf Dich!

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell