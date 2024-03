Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub von Mobiltelefon - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 22.03.2024 gegen 13:45 Uhr, kam es am Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen zu einem Raub in einem Bus. Als der Geschädigte aus dem Bus ausstieg, riss ihm ein Unbekannter das Mobiltelefon und die Airpods aus der Hand. Der Unbekannte flüchtete unmittelbar zu Fuß in Richtung Mannheimer Straße. Der Täter hat einen dunklen Hautteint, blonde, mittellange Haare, trug blaue Jeans, ein weißes Sweatshirt und vermutlich graue Turnschuhe der Marke "NIKE". Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

