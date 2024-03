Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots)

Bereits in dem Zeitraum zwischen dem 29.02.2024, 20:00 Uhr und dem 19.03.2024, 14:00 Uhr, kam es in der Comeniusstraße in Ludwigshafen zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte haben versucht, sich Zugang zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Haus, sodass lediglich die Tür zum Wintergarten beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht, sodass die Polizei nun um Hilfe bittet. Haben Sie in diesem Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell