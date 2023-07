LPI-G: Notrufmissbrauch

Altenburg (ots) - Posterstein: Am 02.07.2023, gegen 15:40 Uhr wollte ein 80-jähriger Fahrer eines Pkw BMW auf die Dorfstraße auffahren. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt einer 16-jährigen Mopedfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 16-jährige Mopedfahrerin wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

mehr