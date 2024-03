Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Brunckstraße

Ludwigshafen (ots)

Ein 71-jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall verletzt. Der Mann fuhr die Brunckstraße entlang und stürzte dabei aus nicht abschließend geklärten Gründen in das dortige Gleisbett. Er schlug mit dem Helm auf und wurde schwer verletzt. Beim Eintreffen des Rettungsdiensts war der Mann nicht ansprechbar. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht aktuell nicht mehr. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Brunckstraße sowie die dortigen Gleise musste während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell