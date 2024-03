POL-PPRP: 13-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots) - Ein 71-jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall verletzt. Der Mann fuhr die Brunckstraße entlang und stürzte dabei aus nicht abschließend geklärten Gründen in das dortige Gleisbett. Er schlug mit dem Helm auf und wurde schwer verletzt. Beim Eintreffen des Rettungsdiensts war der Mann nicht ansprechbar. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht aktuell ...

