Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hinweise erbeten - Fahrradfahrer in der Teichgasse angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.03.2024, gegen 9 Uhr) fuhr ein 61-jähriger Radfahrer die Teichgasse in Richtung Langgartenstraße entlang, als ihm ein schwarzer Kastenwagen entgegenkam. Dieser sei mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Der 61-Jährige rief dem Fahrer hinterher und wies diesen auf die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h hin. Hiernach bremste der Kastenwagen, setzte zurück, der Fahrer stieg aus und schlug dem Radfahrer mit der Faust an den Kopf. Der 61-Jährige stürzte hierauf vom Rad und verletzte sich leicht. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr nach dem Angriff in Richtung Luitpoldstraße.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 30-40 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Im Fahrzeug befand sich außerdem ein etwa gleichaltriger Beifahrer. Der Kastenwagen soll ein Heidelberger Kennzeichen haben. Näheres ist bislang nicht bekannt. Aus diesem Grund bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Ihre Mithilfe. Haben Sie den Vorfall beobachtet? Kennen sie das Fahrzeug oder können Sie Angaben zu dem Fahrer bzw. dessen Beifahrer machen? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell