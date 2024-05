POL-W: W Nach Zusammenstoß mit Pedelec-Fahrer - Hundehalter flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am 02.05.2024, gegen 21:00 Uhr, meldete sich ein Anrufer mit betrügerischen Absichten bei einer 78-jährigen Frau in der Engelbertstraße. Zunächst am Festnetztelefon und später über das Mobiltelefon gab der Mann vor Polizeibeamter zu sein. Er schilderte Straftaten in der Nachbarschaft in den vergangenen Wochen und gab an, dass aus diesem Grund ...

