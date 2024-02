Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Wer vermisst sein E-Bike

Lübeck (ots)

Am Sonntag (04.02.) wurde gegen 12:50 Uhr in Bad Schwartau in der Stettiner Straße im Bereich des Abhangs zum Gleisbett ein E-Bike des Herstellers "ROCK OUR LIFE" (RK 15) in den Farben blau und schwarz in einem Gebüsch aufgefunden. Der Finder gab dieses bei Polizeirevier Bad Schwartau in amtliche Verwahrung. Hinweise auf die Besitzerin oder den Besitzer des Bikes konnten bisher nicht erlangt werden.

Wer kann Angaben zu den rechtmäßigen Eigentümern des E-Bikes machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Schwartau unter der Telefonnummer: 0451-220750 oder per E-Mail BadSchwartau.PR@polizei.landsh.de dankend entgegen.

Foto: Polizei freigegeben

