Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Bombenfund in Völklingen Fürstenhausen nach Hochwasser

Völklingen (ots)

Am frühen Samstagabend, 18.05.2024, fanden spielende Kinder am Bachlauf des Neuwaldbachs in Völklingen-Fürstenhausen einen unbekannten Gegenstand, welcher sich nach genauerem Hinsehen als amerikanische Sprenggranate aus dem zweiten Weltkrieg herausstellte. Diese wurde vermutlich aufgrund des Hochwassers freigespült. Der hinzugerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei konnte den Gegenstand beseitigen. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Fund eines verdächtigen Gegenstands keine eigenen Maßnahmen zur Beseitigung getroffen werden und in allen Fällen die Polizei in Kenntnis gesetzt werden muss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell