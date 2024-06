Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugen nach Trunkenheitsfahrt gesucht (01.06.2024)

St. Georgen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle nahmen Beamte des Polizeireviers St. Georgen am Samstagabend gegen 18.50 Uhr bei einem 38-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest zeigte den stolzen Wert von 2,36 Promille an. Der Führerschein des 38-jährigen Fahrers wurde noch vor Ort durch die Polizei eingezogen. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet. Noch während der Kontrolle wurden die Polizeibeamten durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer angesprochen, dass dieser vom 38-Jährigen in der Spittelbergstr. durch dessen Fahrweise gefährdet wurde. Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte, die ebenfalls durch den 38-jährigen mit seinem schwarzen VW EOS mit VL-Kennzeichen gefährdet wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter Tel. 07724-949500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell