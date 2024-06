Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr.) Versuchter Einbruch in Apotheke (01.06.2024)

Rottweil (ots)

Zu einem versuchten Einbruch ist es in der Zeit von Freitag 31.05.24, 18.30 Uhr auf Samstag 01.06.24 11:40 Uhr gekommen. Bislang unbekannte Täter versuchten die Zugangstüre eines Anwesens in der Rottweiler Heerstr. aufzuhebeln. Die Türe führt sowohl zu einer Apotheke, als auch zu Arztpraxen. Aufgrund der massiven Verriegelung der Zugangstüre mussten die Täter unverrichteter Dinge von ihrem Vorhaben ablassen. An der Türe entstand durch die Hebelversuche ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741-4770 entgegen.

