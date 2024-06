Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/Landkreis Tuttlingen) - Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß in der Europakurve - Zeugen gesucht (31.05.2024)

(Immendingen/Landkreis Tuttlingen) (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend um 18.25 Uhr auf der B 311 zwischen Immendingen und Tuttlingen-Möhringen, im Bereich der so genannten "Europakurve", gekommen. Ein 36-jähriger Alfa-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Immendingen kommend in Fahrtrichtung Tuttlingen. Zwischen dem Ortsausgang Immendingen und dem Beginn der "Europakurve" kam der Alfa-Lenker auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und geriet in der Fortfolge auf die Gegenspur, wo er frontal mit einem 71 Jahre alten entgegenkommenden Ford-Fahrer zusammenstieß. Der 71-Jährige, welcher in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, zog sich durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 EUR. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Neben Rettungsdienst und Notarzt war die Feuerwehr aus Immendingen mit 17 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung musste die Bundesstraße bis nach Mitternacht voll gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Experten der Verkehrspolizei. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls, sich bei der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen unter der Rufnummer 07733/99600 zu melden (AM).

