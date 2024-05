Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Speyer (ots)

Im Laufe des Montags ereigneten sich im Stadtgebiet zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen.

Gegen 11:10 Uhr befuhr ein 34-jähriger Busfahrer die Kardinal-Wendel-Straße aus Richtung des Closwegs. Eine 36-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Remlingstraße in Richtung Kardinal-Wendel-Straße. An der dortigen Einmündung missachtete die PKW-Fahrerin die Vorfahrt des von rechts kommenden Linienbusses und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 36-Jährige verletzte sich leicht, eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Gegen 22:50 Uhr befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer gemeinsam mit seinem 23-jährigen Beifahrer die Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße. Zeitgleich befuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer mit seinem 30-jährigen Beifahrer den Hirschgraben und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei missachtete der 23-Järhige die Vorfahrt und kollidierte mit dem in der Bahnhofstraße fahrenden PKW. Die Airbags der beiden PKW lösten aus und in einem der Fahrzeuge kam es zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung. Verletzungen bei den Fahrzeuginsassen konnten zunächst nicht festgestellt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die betreffenden Straßen wurden für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei gesperrt. Im Nachgang klagte der 23-jährige Beifahrer des einen PKW über Unwohlsein und begab sich eigenständig in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

