POL-PDLU: Diebstahl aus Auto

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Sonntag gegen 15:15 Uhr missachtete ein 44-Jähriger Autofahrer aus Dannstadt im Bereich Kantstraße/Ludwigshafener Straße die Vorfahrt eines 76-Jährigen Zweiradfahrers. Der Zweiradfahrer stürzte infolge des Unfalls und verletzte sich leicht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein leichter Sachschaden. Der Zweiradfahrer wurde im Anschluss von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus ...

mehr