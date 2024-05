POL-PDLU: Vorfahrt missachtet - Unfall mit Personenschaden

Bobenheim-Roxheim (ots) - In der Nacht von Sontag auf Montag (26.05.24 - 27.05.24) schlugen bislang unbekannte Täter in der Carl-Benz-Straße in Bobenheim-Roxheim die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Autos ein und entwendeten diverse Wertgegenstände aus dem Innenraum. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 500EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen werden ...

mehr