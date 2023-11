Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (09.11.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Neuburger Straße. Gegen 18.30 Uhr war eine Straßenbahn auf der Neuburger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer scherte auf Höhe der Quellenstraße unmittelbar vor der Straßenbahn ein und musste aufgrund der roten Ampel bremsen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Straßenbahn eine Gefahrenbremsung durchführen, wobei eine Frau in der Straßenbahn stürzte. Die Frau wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich, ohne sich um die Abwicklung zu kümmern.

Hochzoll - Am gestrigen Donnerstag (09.11.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Herzogstandstraße. Gegen 17.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Mercedes. Ein Zeuge beobachtete den bislang Unbekannten und verständigte die Polizei. Nachdem der bislang Unbekannte den Schaden begutachtet hatte, entfernte er sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell