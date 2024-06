Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugensuche (01.06.2024)

Konstanz (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum von Donnerstagabend, 30.05.2024 bis Freitagmorgen, 31.05.2024 einen PKW Audi A4. An dem in der Panoramastraße in Schramberg-Sulgen abgestellten PKW wurden hierbei beide Reifen der Beifahrerseite zerstochen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg (Tel. 07422/27010) zu melden.

