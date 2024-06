Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Vermisster wieder zurück - Einbruch - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: Garagentor beschädigt

Am Dienstagmorgen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Wenden in der Garageneinfahrt gegen ein Garagentor in der Eduard-Wengert-Straße. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300.

Aalen: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten zurück

Mit umfangreichen Maßnahmen hat die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach einem 13-Jährigen gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Der 13-Jährige konnte schließlich gegen 2 Uhr in Ulm wohlbehalten angetroffen und seinen Eltern übergeben werden.

Wasseralfingen: Fahrzeug beschädigt

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte am Dienstag zwischen 18:35 Uhr und 22:30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand in der Straße Am Schimmelberg abgestellten Fiat. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Am Dienstag wurde aus einem Paketzustellfahrzeug in der Weidenfelder Straße ein Handy sowie ein Geldbeutel mit rund 700 Euro entwendete. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Auf frischer Tat hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen 39-Jährigen nach einem Einbruch in ein Hospiz festgenommen. Gegen 2:30 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Hospiz in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei ergriff der mutmaßliche Einbrecher zunächst die Flucht, konnten aber kurz darauf von den Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

Waldstetten: Geparkten PKW beschädigt

Ein Mercedes E220, der am Montag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr in der Lauchgasse abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen. Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag um 16:10 Uhr in der Baldungsstraße. Ein 59-jähriger Lenker eines Skoda bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 67-jähriger Hyundai-Lenker sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Unfall wurden der Hyundai-Lenker sowie die Beifahrerin im Hyundai leicht verletzt.

Mögglingen: Gestürzter Motorradfahrer

Am Dienstag, um kurz vor 14 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Zwischen Mögglingen und Hermannsfeld überholte er in einer langgezogenen Rechtskurve einen vorausfahrenden PKW. Hierbei kam er mit seiner BMW ganz nach links an den Fahrbahnrand. Aufgrund dessen lenkte er sein Motorrad so stark ein, dass er stürzte. Der Kradlenker, der zwar einen Helm, aber keine geeignete Motorradbekleidung trug, rutschte anschließend etwa 150m über den Asphalt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Iggingen: PKW zerkratzt

Ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand an einem BMW, der zwischen Sonntagabend, 18:30 Uhr und Montagmorgen, 9:30 Uhr, in der Straße Im Gänsegarten geparkt war. Das Fahrzeug wurde auf der Fahrerseite zerkratzt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680 entgegen.

