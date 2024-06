POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Unfallflucht mit Lackschaden

Aalen (ots) - Waiblingen: Zwei Einbrüche in der Bahnhofsstraße In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Bahnhofsstraße in Waiblingen zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter drangen zwischen 16:45 Uhr am Montag und 07:40 Uhr am Dienstagmorgen in eine Werkstatt und eine Sprachschule ein. Trotz des ...

mehr