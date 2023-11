Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Gasgeruch in Wohnhaus

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 5.45 Uhr alarmiert und in die Heidestraße gerufen. Dort hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Keller des Gebäudes einen Gasgeruch wahrgenommen und die Einsatzkräfte alarmiert. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle räumte die Feuerwehr das Gebäude. Parallel wurde im Gebäude mit Messgeräten geprüft, ob ein Gasaustritt vorlag. Weder Feuerwehr noch das ebenfalls hinzu gerufenen Versorgungsunternehmen konnten mit den Messgeräten Gas feststellen. Auch eine Undichtigkeit der Gasleitung konnte ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Einsatzende war gegen 7.00 Uhr.

