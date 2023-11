Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall an der Schmiedestraße

Sprockhövel (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 18.50 Uhr zur Schmiedestraße gerufen. Dort waren zwei PKW in einen Auffahrunfall verwickelt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Die Batterie an einem Fahrzeug wurde aus Sicherheitsgründen abgeklemmt. Ausgelaufene Betriebsmittel sind mit Bindemitteln aufgenommen worden. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen 19.20 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell