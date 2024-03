Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 14. März zwischen 9.00 Uhr und 22.10 Uhr wurde auf dem rückwärtigen Parkplatz einer Bankfiliale in Papenburg, Hauptkanal links, ein blaues VW Golf-Cabriolet beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der/die bislang unbekannte Verursacher/in des Schadens entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die Hinweise zu dem/der Verursacher/in angeben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell