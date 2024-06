Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Böllerwürfe nach Fußballspiel Türkei gegen Georgien - Unfälle

Aalen: Böllerwürfe nach Fußballspiel Türkei gegen Georgien

Am Dienstagabend bildete sich nach dem EM-Gruppenspiel Türkei gegen Georgien in der Innenstadt ein Autokorso mit Jubelfeier. Im Rahmen dessen wurde von Unbekannten am ZOB sowie der Stuttgarter Straße Böller gezündet und Pyrotechnik abgebrannt. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand wohl niemand. Die Polizei weist darauf hin, dass solches Verhalten nicht nur verboten, sondern auch gefährlich ist und nicht toleriert wird. Es wurden Ermittlungen gegen die noch unbekannten Verursacher eingeleitet. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Autokorsos als Ausdrucksform der Freude werden anlässlich der Europameisterschaft in zeitlich begrenztem Rahmen toleriert. Wir befinden uns jedoch nicht in rechtsfreien Räumen, zudem soll die Beeinträchtigung Dritter auf ein zumutbares Maß reduziert werden. Bei der Verwirklichung von Straftaten oder bedeutenden Ordnungswidrigkeiten schreitet die Polizei konsequent ein. Dies gilt in besonderem Maße bei Schussabgaben, Böllerwürfen oder dem Abbrennen von Pyrotechnik. Auch bei gefährlichen Fahrmanövern oder anderen gefährlichen Verhaltensweisen schaut die Polizei nicht zu, sondern schreitet niederschwellig ein. Hierzu zählen beispielsweise das Sitzen auf Motorhauben und Autodächern, das Zufahren auf Personen, das Stehen in Cabriolets oder das Einfahren in Fußgängerbereiche. Personen, die sich nicht daran halten, müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Aalen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwoch gegen 10:45 Uhr fuhr ein 19-jähriger Lenker eines Opel auf der K3237 in Fahrtrichtung Hüttlingen. In einer scharfen Linkskurve musste der junge Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sehr stark abbremsen. Hierdurch brach das Fahrzeugheck nach rechts aus. Beim Gegensteuern brach das Heck dann nach links aus. Dadurch drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad, kam von der Fahrbahn ab und prallte im Straßengraben gegen einen Baum. Der 19-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An seinem PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwochmorgen befuhr eine 32-jährige Lenkerin eines BMW die L2221 und wollte von dort nach links auf die L1060 in Richtung Kerkingen abbiegen. Hierbei übersah sie eine aus Richtung Itzlingen heranfahrende PKW-Lenkerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lorch: Aquaplaning

Am Mittwoch gegen 7:20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Lenker eines Mercedes C300 die B29. Auf Höhe der dortigen Baustellenausfahrt beschleunigte er sein Fahrzeug. Hierbei durchfuhr er eine große Wasserlache auf der Fahrbahn. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes geriet ins Schleudern und prallte mit der linken Front in die rechten Leitplanken. Im weiteren Verlauf drehte sich das Fahrzeug und prallte mit dem linken Heck nochmals in die Leitplanken. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Ein Beifahrer im PKW wurde leicht verletzt.

