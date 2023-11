Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kontrolle der Polizei an Lübbecker Schulen

Lübbecke (ots)

Die Polizei führte am Donnerstag eine geplante Kontrollaktion zur Drogenprävention an zwei Schulen in Lübbecke durch. Zur Zufriedenheit aller wurde in nur einem Fall Betäubungsmittel aufgefunden.

Vor dem Hintergrund von steigendem Konsum, einem immer früheren Erstkontakt und einer Verharmlosung von Betäubungsmitteln müssen im Zusammenhang mit dem Thema Drogenprävention auch Schulen in den Fokus genommen werden. Damit soll zudem zum Ausdruck gebracht werden, dass Schulen keine rechtsfreien Räume sind und Drogen nicht geduldet werden.

Bei der zwischen Schulleitung und Polizei abgestimmten Kontrollaktion kamen zahlreiche uniformierte und zivile Polizeikräfte zum Einsatz. Bei den Kontrollen im Bereich der Stadtschule am Wiehenweg sowie des Berufskollegs an der Rahdener Straße setzten die Beamten auch auf die Fähigkeiten eines speziell ausgebildeten Polizeihundes.

Bei den Kontrollen die in dem Bereich zwischen dem Zentralem Omnibusbahnhof und den Schulen durchgeführt wurden, überprüften die Beamten mehrere Personengruppen. In einem Fall fanden die Ermittler am Vormittag bei zwei männlichen Personen (22, 25) Drogen auf und stellten es sicher. Die beiden Männer müssen nun mit einer Strafanzeige wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln rechnen.

Auch ein Fahrradfahrer wurde im Rahmen der Kontrollen angehalten. Hier ergab sich vor Ort der Verdacht, dass das hochwertige Mountainbike nicht Eigentum des 19-Jährigen stand. Auf den Lübbecker kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl zu, außerdem haben die Beamten das Fahrrad einbehalten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell