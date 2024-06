POL-AA: RMK: Winnenden: Vermisste Person

Aalen (ots) - Crailsheim: Böller in Schultoilette Am Mittwoch zwischen 9.35 und 11.20 Uhr wurde im Dr.-Ascher-Weg in einem Schulgebäude eine Toilette beschädigt. Bislang Unbekannte warfen einen Böller in die Toilette wodurch ein Sachschaden von 500 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 entgegen. Schwäbisch Hall: Drei ...

