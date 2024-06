Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Porsche bei Einbruch entwendet - Auseinandersetzung in Café-Bar - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Kollision bei Fahrstreifenwechsel

Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Audi am Mittwoch gegen 12 Uhr die B29 zwischen Essingen Bahnhof und Aalener Dreieck. Als er an der Einfädelspur den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen neben ihm fahrenden LKW eines 37-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro entstand.

Aalen: Porsche bei Einbruch entwendet

Zum dritten Mal binnen weniger Tage kam es in der Saarstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Bereits am Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu Wohnhäusern in der Saarstraße. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 22 Uhr, war erneut ein Wohnhaus Ziel der bislang unbekannten Einbrecher. Über eine Balkontür verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Schmuck sowie weitere Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenfalls wurde ein Porsche 911 Turbo mit dem amtl. Kennzeichen AA-G 123 im Wert von rund 150.000 Euro, welcher in der Hofeinfahrt geparkt war, entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Saarstraße gesehen haben. Diese wenden sich bitte telefonisch an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Ellwangen: Auseinandersetzung in Café-Bar

Weil ein 22-Jähriger am Mittwoch einem Gast in einer Bar in der Marienstraße Betäubungsmittel anbot und ihm infolgedessen dort durch den Eigentümer Hausverbot erteilt wurde, kam es gegen 22 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und dem 53-jährigen Eigentümer. Als der 22-Jährige zusätzlich eine 24-jährige Frau körperlich anging, kam ein Gast zur Hilfe und brachte den Störenfried nach Draußen. Die Auseinandersetzung setzte sich anschließend vor der Bar fort, wodurch es zu einem Gerangel mehrerer Personen kam. Hierbei fiel der 22-Jährige auf den Boden und verletzte sich. Anschließend bedrohte er den Eigentümer der Bar sowie dessen Lebensgefährtin. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte er durch einen weiteren Gast festgehalten werden. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die hinzugerufenen Beamten konnten Betäubungsmitteln bei dem 22-Jährigen aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ellwangen: Unfallflucht auf der L1073

Am Mittwoch befuhr eine 60-Jährige gegen 13:20 Uhr mit ihrem Fiat die L1073 von Engelhardsweiler in Richtung Ellwangen. Aufgrund eines entgegenkommenden, bislang unbekannten Fahrers eines weißen VW Golf, musste sie ihr Fahrzeug stark abbremsen. Eine nachfolgende 19-Jährige fuhr infolgedessen mit ihrem Mitsubishi auf. Der Fahrer des weißen VW Golf setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen VW Golf geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Mögglingen: Vorfahrt missachtet

Von der B29 kommend, wollte am Mittwoch um 17.50 Uhr ein 30-jähriger Ford-Lenker auf die Heubacher Straße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links heranfahrenden 46-jährigen Suzuki-Lenkers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurde der 46-Jährige verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Westhausen: Auffahrunfall auf der Autobahn

Zu einem Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro kam es am Mittwoch gegen 14:15 Uhr auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen. Ein 66-jähriger Lenker eines Sattelzuges erkannte zu spät den stockenden Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen im Bereich einer dortigen Baustelle und fuhr auf einen abbremsenden Ford Transit auf. Sowohl der LKW-Fahrer, als auch der 44-jährige Ford-Lenker blieben unverletzt.

