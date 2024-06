Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verletzter Greifvogel in Ulm gerettet

Die Polizei übergab am Donnerstag einen flugunfähigen Wanderfalken an die Auffangstation.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete kurz vor 1 Uhr einen verletzten Greifvogel in der Olgastraße Ecke Neidhardtstraße. Der schien wohl von einer Stromleitung gefallen und auf der Straße gelandet zu sein. Die alarmierten Polizisten aus Ulm fanden den flugunfähigen Vogel auf der Straße liegend. Kurzer Hand entzogen sie dem augenscheinlich verletzten Tier die Freiheit und packten es in eine Tiertransportbox. Mit dem Streifenwagen ging es für den jungen Vogeljäger weiter aufs Polizeirevier. Nicht im Krankenhaus landete der Greifvogel, sondern wurde der Verantwortlichen einer Auffangstation für Greifvögel übergeben. Dort wird man sich professionell um das Tier kümmern. Ersten Erkenntnissen hatte der junge und beringte Wanderfalke seinen Absturz unbeschadet überstanden, so dass er baldmöglichst wieder im Bereich Ulm ausgewildert werden kann.

++++1191490

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell