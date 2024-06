Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Diebstahl auf Friedhof

Ein Unbekannter entwendete in den vergangenen Tagen eine Bronzeskulptur in Ochsenhausen.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag und Mittwoch auf dem Friedhof in der Straße Zum Ziegelweiher. Von einem Grabstein stahl ein Unbekannter eine Pferdeskulptur aus Bronze. Die rund 20 x 30 cm große Statuette stammt von einer namentlich bekannten Künstlerin und war am Grabstein oben fest verankert. Die Skulptur in Form einer liegenden Araber-Stute trägt die Nummer 66/199. Der Polizeiposten Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen der Diebstahl möglicherweise aufgefallen ist.

