Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendlicher beleidigt Polizeibeamte

Altena (ots)

Wegen einer hilflosen Person wurde die Polizei am Samstag in die Nettestraße gerufen. Dort saß ein durchnässter junger Mann in T-Shirt, Jogginghose und ohne Schuhe. Als ihn die Polizeibeamten aufforderten, sich auszuweisen, begrüßte er die Polizeibeamten als "Hurensöhne, dumme Wichser" und "Fickt euch!" Dann rannte er weg. Die Polizeibeamten verfolgten ihn. Als ihn ein Beamter zu fassen bekam, holte der 16-Jährige zum Faustschlag aus. Nur unter massivem körperlichem Einsatz konnten ihn die Beamten zu Boden bringen. Dabei bekamen die Einsatzkräfte mehrere Fußtritte. Er schlug und spuckte nach den Polizisten.

Erst als Verstärkungskräfte eingetroffen waren, konnte der junge Mann endgültig fixiert und gefesselt werden. Seine Beleidigungen setzte er fortlaufend und vor Zeugen fort. Er weigerte sich weiter, seinen Namen zu nennen. Er wurde zur Feststellung seiner Identität zur Wache gebracht. Eine Untersuchung durch Rettungsdienst-Personal verweigerte er. Auf Veranlassung des städtischen Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt erfolgte eine Zwangseinweisung. Er war zu Besuch in Altena und wohnt eigentlich in Paderborn. Er bekam eine Anzeige wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (cris)

