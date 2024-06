Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Klemmbrett-Betrüger

Hemer (ots)

Mutmaßliche Klemmbrettbetrüger haben am Samstag vor einem Discounter an der Mendener Straße "Spenden" gesammelt. Eine Frau um die 50 und ein ca. 24-jähriger Mann fuhren mit einem silbernen Passat mit Hagener Kennzeichen auf den Parkplatz und begannen, Kunden anzusprechen. Sie gaben an, für eine Kinderhilfsorganisation Geld zu sammeln und ließen sich eine Spenderliste auf Klemmbrettern ausfüllen. Die Polizei rät zur Vorsicht. Betteln ist nicht verboten. Wer jedoch einen falschen, angeblich guten Zweck angibt, tatsächlich jedoch in die eigene Tasche wirtschaftet, der begeht einen Betrug. Deshalb ermittelt nun die Polizei. Die Klemmbrett-Betrüger gehen manchmal auch nicht gerade zimperlich mit ihren "Spendern" um oder greifen sogar aktiv in die fremden Geldbörsen. (cris)

