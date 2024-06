Lüdenscheid (ots) - Mülltonnenbrand Freitagabend um halb neun brannte eine städtische Mülltonne an der Altenaer Straße, sie wurde durch das Feuer in Gänze beschädigt. Polizei und Feuerwehr erschienen vor Ort, ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. (lubo) Einbruchsversuch und Keller durchwühlt Am Römerweg gelangten Unbekannte zwischen Freitagabend und ...

mehr