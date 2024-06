Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch

Schlammiger Dieb

Roller geklaut

Ein - und Aufbruch

Menden (ots)

Versuchter Einbruch

Am Hagebuttenweg versuchten Unbekannte, in die Wohnung eines 65 Jahre alten Mendeners zu gelangen. Das Aufhebeln der Terrassentür misslang, das Garagentor jedoch wurde aufgebrochen. Beute gab es hier allerdings keine. Die Polizei bittet um Hinweise, die Tatzeit liegt zwischen dem 24.5. und vergangenem Freitag. (lubo)

Dieb scheitert im Schlamm

Ein 46 Jahre alter Mann aus Menden entwendete am Sonntagnachmittag eine Spendenbox aus einer Eisdiele an der Unteren Promenade und lief vor der Angestellten davon. Wie Zeugen berichteten, sei er jedoch am Fußweg an der Hönne im Schlamm ausgerutscht, die Box habe er fallen lassen und sei davongelaufen. Somit konnte das Diebesgut wieder gesichert werden. Als die Beamten auf dem Weg zum Ort des Geschehens waren, kam ihnen der 46 - Jährige alkoholisierte Mann mit matschiger nasser Hose entgegen - seine Personalien wurden festgestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls, er erhielt einen Platzverweis. (lubo)

Am Freitag zwischen 1 und 8 Uhr wurde am Oesberner Weg ein Roller gestohlen. Der Eigentümer hatte die blaue Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen nachts auf dem Gehweg abgestellt. Am Morgen war der Roller weg. (cris)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag an der Straße Bieberkamp in einen Sanitärbetrieb eingebrochen. Sie entwendeten Geld, Werkzeuge sowie Rohmaterial wie Ventile sowie Teile aus Kupfer und Messing. Die Beute wurde aus einem Fenster hinaus abtransportiert. Es gibt diverse Schäden an Einrichtungen in dem Gebäude. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0. (cris)

Zwischen Donnerstagmittag und Freitagabend wurde an der Bredde ein Audi A4 Avant durchwühlt. Der Täter nahm Kleingeld aus der Mittelkonsole. Am Samstag zwischen 2 und 2.30 Uhr wurde Am Papenbusch in einen Pkw eingebrochen. Der Unbekannte durchwühlte den Twingo und richtete dabei eine Reihe von Schäden an. (cris)

