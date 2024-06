Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Plettenberg (ots)

Unbekannter schlägt zu

Ein unbekannter Mann ließ am Freitagabend um 22:30 Uhr laute Musik aus seinem stehenden Auto an der Herscheider Straße tönen, was zu Unmut bei Anwohnern führte. Als ein 38 Jahre alter Plettenberger den Herrn aus dem Fenster seiner Wohnung darauf ansprach, kam laut ihm nur eine unfreundliche Ansage zurück, die Musik blieb laut. Als der 38 - Jährige dann zu dem Auto ging, begann ein Streit, in dessen Zuge der Anwohner einen Schlag gegen die Schulter erlitt. Er fiel zu Boden und bekam einen Tritt gegen sein Bein zu spüren, woraufhin der Unbekannte davonfuhr. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Es habe sich bei dem Täter um einen 185 - 190 cm großen Mann mit Vollbart, Cappy und grauem Pullover gehandelt, der einen schwarzen BMW mit türkischen Flaggen an den Außenspiegeln fuhr. (lubo)

Enkelbetrug erfolgt

Eine 61 Jahre alte Plettenbergerin erhielt Samstagnachmittag eine betrügerische SMS. Die "Tochter" habe eine neue Nummer und habe ein Problem. Die Dame schrieb der Nummer und wurde im Chat mit der vermeintlichen Tochter gebeten, ihr einen niedrigen vierstelligen Betrag zu überweisen, den sie bräuchte. Die Dame kam der Bitte nach und überwies das Geld auf das angegebene Konto, danach brach der Kontakt ab und sie suchte die Polizei auf. In manchen Fällen kann es noch gelingen, über das Bankinstitut Buchungen zu stoppen - die Polizei warnt eindringlich davor, auf diese Nachrichten einzugehen. Information bringt Sicherheit - deshalb sollte man sein Umfeld über solche Maschen aufklären und bei Zweifeln die Polizei rufen. (lubo)

Graffiti gesprüht

Von Freitag auf Samstag wurden der Polizei mehrere "ACAB" Schriftzüge in Plettenberg gemeldet. Unbekannte beschädigten mit ihren Graffitischriftzügen dadurch eine Garage am Lehmweg, sowie mehrere Bushaltestellen am Lehmweg und am Dingeringhauser Weg. An der Kaiserstraße wurde eine Grundstücksmauer beschmiert, die Polizei nahm Anzeigen dazu auf und bittet um Hinweise. (lubo)

