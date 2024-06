POL-MK: Eiliger Fahrer mit Anhänger: Fahrverbot

Halver/Ennepetal (ots) - POL-EN: Ennepetal/Hagen: Fortschreibung Nr. 3 - Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Leichenfund in Ennepetal - Identität der Getöteten geklärt Am Sonntagnachmittag (26.05.2024) fand eine Spaziergängerin in einem Waldstück in Ennepetal (NRW) den Leichnam einer weiblichen Person, welche einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist (Pressemeldung vom 26.05.2024: ...

