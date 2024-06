Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle aus Autos

Werdohl (ots)

Am Wochenende wurden gleich zwei PKW beschädigt. Zwischen Sonntagmorgen um 4:30 Uhr und 12 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines PKW am Bahnhofsplatz ein und entwendete Gegenstände aus dem Fahrzeug. Zwischen Samstagabend um 21 Uhr und Sonntagmorgen gegen 10 passierte Ähnliches an einem weiteren Fahrzeug am Bahnhofsplatz, jedoch ohne Erfolg: Das hintere Fenster auf der Beifahrerseite wurde eingeschlagen, Beute gab es jedoch hier keine. Die Polizei sucht nach dem Täter und bittet um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell