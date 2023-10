Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Einbruch in drei benachbarte Gebäude; Polizei sucht Zeugen

Seeewald (ots)

Eingebrochen worden ist in der Nacht von Freitag auf Samstag im Teilort Göttelfingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte unbekannte Täterschaft in der Nacht vom 29.09.2023 auf den 30.09.2023 gewaltsam in mehrere Räumlichkeiten dreier Gebäude in der Altensteiger Straße.

Insgesamt wurde in den gewerblichen Räumlichkeiten Bargeld in Höhe von knapp 2.000 Euro entwendet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07441-536 0 zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell