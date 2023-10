POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkenen Autofahrer kontrolliert

Königsbach-Stein (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Schubertstraße in Königsbach-Stein ist am Freitagmorgen ein geparktes Fahrzeug beschädigt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 19 Jahre alte Fahrer eines Transporters der Marke Opel um 10:30 Uhr die Schubertstraße. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit ...

mehr