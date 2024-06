Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme

Mülltonne verbrannt

Einbrüche und Sachbeschädigung

Lüdenscheid (ots)

Mülltonnenbrand

Freitagabend um halb neun brannte eine städtische Mülltonne an der Altenaer Straße, sie wurde durch das Feuer in Gänze beschädigt. Polizei und Feuerwehr erschienen vor Ort, ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. (lubo)

Einbruchsversuch und Keller durchwühlt

Am Römerweg gelangten Unbekannte zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag in ein leerstehendes Haus am Römerweg, indem sie eine Scheibe einschlugen. Erbeutet wurde nichts, die Kripo erschien zur Spurensicherung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Zudem wurden im gleichen Zeitraum Kellerräume an einem Mehrfamilienhaus an der Werdohler Straße durchwühlt. Unbekannte brachen die Tüten auf und entwendeten Gegenstände, Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid entgegen. (lubo)

Ingewahrsamnahme nach Sachbeschädigung

Freitag wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gemeldet. Zunächst wurde in der Nacht auf Freitag der Türgriff eines PKW An der Schnappe abgebrochen. Gegen 12:30 Uhr wurde an gleicher Straße ein PKW - Fenster mit einem Stein eingeschlagen. Nachmittags fiel an der Winkhauser Straße ein PKW auf, der durch Unbekannt zerkratzt wurde. Am späten Abend, kurz vor Mitternacht, wurde dann ein 35 Jahre alter Mann aus Lüdenscheid angetroffen, der mit einer Flasche auf einen geparkten PKW an der Heedfelder Straße einschlug. Er führte zudem bei Kontrolle durch die Polizei verbotenerweise ein Einhandmesser mit sich. Er wurde zur Verhinderung von möglichen weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Mitführens des Messers. (lubo)

Vereinsheim beschädigt

An der Mathildenstraße wurde von Freitagnachmittag bis -abend eine Scheibe an einem dortigen Vereinsheim eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdenscheid zu melden. Die Kripo ermittelt. (lubo)

Internetbetrug

Eine 45 Jahre alte Lüdenscheiderin lernte über eine Datingseite einen Herrn kennen, der jedoch eine kranke Tochter hätte, für die er Geld brauche. Durch die Erzählung dieser falschen Geschichte entlockte er der Dame sensible Daten, über welche er ihr einen wirtschaftlichen Schaden in vierstelliger Summe zufügte. Unter anderem bestellte er auf ihren Namen Handys, es folgen nun monatliche Rechnungen. Die Polizei warnt davor, persönliche Daten im Internet Unbekannten gegenüber herauszugeben. Die Kripo ermittelt wegen Betruges. (lubo)

