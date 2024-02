Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Täterfestnahme nach Einbruch in Einkaufsmarkt

Singen (Hohentwiel), Lkr. Konstanz (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist ein 27-jähriger Mann nach einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der August-Ruf-Straße in Singen noch im Gebäude des Marktes vorläufig festgenommen worden.

Kurz nach 00.30 Uhr teilte der Sicherheitsdienst des Einkaufsmarktes der Polizei mit, dass der Einbruchsalarm des Marktes und auch mehrere Bewegungsmelder im Gebäudeinneren ausgelöst haben. Noch während der sofortigen Umstellung des Gebäudes durch mehrere Polizeistreifen konnten die eingesetzten Beamten eine gewaltsam geöffnete Haupteingangstür an dem Markt feststellen. Kurz darauf machten die polizeilichen Einsatzkräfte einen 27 Jahre jungen Mann aus, der sich gerade auf einer Rolltreppe befand, welche das Untergeschoss mit dem Erdgeschoss verbindet. Der Mann konnte ohne Gegenwehr vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Singen gebracht werden.

Im Zuge der Überprüfung des Marktes fanden die Beamten zwischen dem Kassenbereich und den Rolltreppen einen mit diversen Kleidungsstücken befüllten Koffer, der von dem 27-Jährigen zur Mitnahme bereitgelegt worden war.

Die polizeilichen Ermittlungen auch zur genauen Identität des vorläufig Festgenommenen dauern an. Über die Staatsanwaltschaft Konstanz wird beim zuständigen Amtsgericht Untersuchungshaft beantragt.

