Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung zum Nachteil zwei jugendlicher Mädchen

Konstanz (ots)

Zu einer nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebrachten sexuellen Belästigung, die sich bereits am Fastnachtssamstag, 10.02., im Bereich des Münsterplatzes in der Altstadt von Konstanz ereignet hat und bei welcher zwei jugendliche Mädchen von drei jungen Männern angemacht und dabei auch ungewollt geküsst worden sind, sucht die Kriminalpolizei Zeugen, insbesondere eine Frauengruppe, welche den beiden geschädigten jungen Frauen geholfen haben. Nach den gegenüber der Polizei gemachten Angaben hielten sich die beiden jugendlichen Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren am Abend des Fastnachtssamstags, 10.02., zwischen 21 und 22 Uhr, auf der linken Seite vor dem Haupteingang des Konstanzer Münsters auf. Dort wurden die beiden Mädchen von drei etwa 20-jährigen Männern angesprochen und dann von zwei der Männer bedrängt. Gegen den Willen der Mädchen umarmte einer der Täter, dunkel gekleidet und mit Ziegenbart, das 16-jährige Mädchen, fasste ihr mit beiden Händen zunächst an das Gesäß sowie in den Intimbereich und küsste sie unvermittelt auf den Mund. Der zweite, vollbärtige Täter, bekleidet mit einem weißen Hoodie, schwarzer Hose und einer Schirmmütze mit der Aufschrift "Polizei", griff sich die 15-Jährige, fasste auch diese unsittlich an und küsste das Mädchen ebenfalls auf den Mund. Der dritte junge Mann beteiligte sich nicht. Eine in der Nähe befindliche Frauengruppe eilte den beiden Mädchen zur Hilfe und zog die Männer beiseite. Anschließend flüchteten die Männer. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen der begangenen sexuellen Belästigung zum Nachteil der beiden Mädchen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere die helfende Frauengruppe wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Konstanz, Tel.: 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell