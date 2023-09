Polizei Gütersloh

POL-GT: 46 Polizistinnen und Polizisten im Kreis Gütersloh begrüßt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Der 1. September ist für die Polizistinnen und Polizisten in NRW ein besonderer Tag. So auch im Kreis Gütersloh. Heute begrüßten Landrat Sven-Georg Adenauer und Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Holger Meier 46 neue Kolleginnen und Kollegen in Gütersloh. 37 trugen heute erstmals einen silbernen Stern auf der Schulter und dürfen sich fortan Polizeikommissarin oder Polizeikommissar nennen. Neun Beamtinnen und Beamte kehrten in den Kreis Gütersloh zurück.

Die Kolleginnen und Kollegen werden hautsächlich im Wach- und Wechseldienst eingesetzt, aber auch in den Direktionen Kriminalität und Verkehr.

