Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies, Lkr. Konstanz) Nach verbaler Auseinandersetzung Auto gestreift und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Stockach-Wahlwies, Lkr. Konstanz (ots)

Am Montagabend ist es auf der Stahringer Straße in Wahlwies im Zuge einer Verkehrssituation im Begegnungsverkehr zwischen zwei Autofahrern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der Fahrer eines schwarzen Mercedes GLC das andere Auto gestreift hat und anschließend Richtung Stahringen geflüchtet ist. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit einem Mercedes der A-Klasse von Stahringen kommend auf der Stahringer Straße in Richtung Ortsmitte Wahlwies. Aufgrund eines vor dem Gebäude Stahringer Straße 11 parkenden Fahrzeugs und zwei entgegenkommenden Autos musste der 35-Jährige zunächst abbremsen. Nachdem der vordere Wagen der beiden entgegenkommenden Fahrzeuge jedoch noch vor dem geparkten Auto nach links blinkte, um auf die Espasinger Straße abzubiegen, scherte der Fahrer der A-Klasse nach links auf den Gegenfahrstreifen aus, um an dem geparkten Wagen vorbeizufahren. Just in diesem Moment beschleunigte der Unbekannte Fahrer des zweiten entgegenkommenden Autos, einem schwarzen Mercedes der GLC-Klasse mit FN-Kennzeichen, und blieb dann hupend unmittelbar vor der Fahrzeugfront der A-Klasse stehen. Der 35-Jährige in der A-Klasse konnte nicht mehr weiterfahren. Nach einem kurzen Disput zwischen den beiden mittlerweile ausgestiegenen Autofahrern stieg der Fahrer des Mercedes GLC wieder in seinen Wagen und fuhr an. Hierbei kam es zum Streifvorgang mit dem davor stehenden Mercedes der A-Klasse. Zudem touchierte der GLC mit der rechten, vorderen Felge den Randstein. Ohne sich um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, setzte der Mann im Mercedes GLC seine Fahrt in Richtung Stahringen fort. Am Mercedes der A-Klasse entstand rund 1000 Euro Schaden. Nun ermittelt die Polizei Stockach wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem schwarzen Mercedes GLC oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel.: 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell